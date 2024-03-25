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BBC

نتنياهو: أمريكا تتراجع عن موقفها بعد فشلها في استخدام الفيتو

05:47 م الإثنين 25 مارس 2024

نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تغيير موقف الولايات المتحدة يضر بجهود الحرب وجهود إطلاق سراح الأسرى.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال، أن فشل أمريكا في استخدام حق النقض خلال تصويت مجلس الأمن تراجع صريح عن موقفها السابق.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إننا ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية، "نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"، مشيرة إلى أن الصين وروسيا عاجزتان عن إدانة الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وزعمت المندوبة الأمريكية أن الصين وروسيا لا ترغبان في المساهمة بالجهود الإنسانية قائلة: "لم نكن متفقين مع بعض الأعضاء على كل عناصر القرار لذلك لم نصوت لصالحه".

وتابعت المندوبة لدى الأمم المتحدة، أننا نريد الوصول إلى مستقبل لا تهدد فيه حماس إسرائيل: "حماس منظمة إرهابية تنوي تدمير إسرائيل ومجلس الأمن فشل في إدانتها".

وأكملت أن المندوبة الأمريكية، أن قرار مجلس الأمن اليوم يؤكد ضرورة الالتزام بالسلام خلال شهر رمضان.

كان مجلس الأمن تبنى قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

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