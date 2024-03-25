مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

مصراوي

تبنى مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية، "نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"

ولفتت إلى أن الصين وروسيا عاجزتان عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وزعمت أن الصين وروسيا لا ترغبان في المساهمة بالجهود الإنسانية.