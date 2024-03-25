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مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة

04:57 م الإثنين 25 مارس 2024

مجلس الأمن الدولي

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مصراوي

تبنى مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية، "نتقدم حثيثا باتجاه وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة"

ولفتت إلى أن الصين وروسيا عاجزتان عن إدانة الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

وزعمت أن الصين وروسيا لا ترغبان في المساهمة بالجهود الإنسانية.

مجلس الأمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية الرهائن المحتجزين في غزة

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الخبر التالى:
المندوبة الأمريكية: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

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رمضانك مصراوي

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المندوبة الأمريكية: ندعم بشكل كامل وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات إلى غزة
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مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة