زعيم المعارضة الإسرائيلية: قانون التجنيد الجديد احتيال على الجمهور

(مصراوي)

ندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، بقانون التجنيد المقترح، واصفًا إياه بالاحتيال على المجتمع الإسرائيلي، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وحذر لابيد، من أن القانون المقرر طرحه من شأنه المساس بوحدة وأمن البلاد، مشيرًا إلى أن القانون بمثابة "خط أحمر".

وقال لابيد، إن القانون الجديد المقترح سيعفي يهود الحريديم من الخدمة الإلزامية.

وطالب عدد من المسؤولون الإسرائيليون بإلغاء إعفاء يهود الحريديم من الخدمة الإلزامية جراء نقص واضح يعانيه الجيش الإسرائيلي في عدد الجنود جراء حرب دخلت شهرها السادس ودفع بالجنود شمالا إلى قرب الحدود اللبنانية وجنوبا في غزة.

وأثارت مطالبات المسؤولين غضب الحريديم الذي أقاموا مظاهرات حاشدة اعتراضًا على أي تغيير لوضعهم وصلت حد التهديد بترك إسرائيل والهجرة إلى بلاد أخرى.