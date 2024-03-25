أب يروي تفاصيل سقوط طفلته من الطابق الرابع ونجاتها بأعجوبة.. فيديو

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة سقوط طفلة سعودية من الطابق الرابع في مدينة عفيف في الرياض.

وظهر في الفيديو سقوط رتال ذات العامين على وجهها بينما كان حارس العمارة جالسًا على الكرسي، ليسارع إلى التقاطها من على الأرض.

وحسب حارس العمارة الذي تحدث إلى قناة "العربية" فإنه ظن أن الطفلة قد فارقت الحياة إلا أنه بعد أن رفعها من على الأرض وجدها تتنفس فسارع إلى طلب النجدة.

وقال والد الطفلة مطيع المرشد، إن والدة الفتاة وباقي أبنائه كانوا في إحدى الغرف بالطابق الرابع حيث تجمعت نساء المبنى لتبادل الزيارة كما تقتضي العادة، بينما كانت الطفلة في غرفة مجاورة تجلس مع شقيقتها.

وأكمل والد الطفلة أن ابنته الكبرى لم تنتبه إلى أختها الصغيرة أثناء اللعب فسقطت الفتاة من النافذة مع عدم توافر أي وسائل تمنع السقوط.

ونجت صاحبة الربيعين من الحادثة حيث تبين أنها بصحة جيدة بعد إجراء الفحوصات لها، ومع ذلك يرغب والدها في إعادة الفحوصات للاطمئنان عليها.