الجيش الأردني ينفذ 8 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 6 دول

عمان - (د ب أ)

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين، ثمانية إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول أجنبية وعربية ، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، شاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لألمانيا، وطائرة تابعة لسنغافورة، وطائرة بريطانية والتي تعد أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وحسب الوكالة، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 58 إنزالا جويا أردنيا، و93 إنزالا جويا بالتعاون مع عدد من الدول.