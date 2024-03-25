الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أجبر العاملين والجرحى في مستشفى الأمل بخان يونس على إخلائه

مصراوي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي أجبر العاملين والجرحى في مستشفى الأمل بخان يونس على إخلائه الليلة الماضية.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة اثنين من طاقمنا برصاص الاحتلال أثناء إزالة الركام للخروج من مستشفى الأمل.

ولفت إلى أن الاحتلال أجبر الطواقم على العودة إلى مستشفى الأمل لكن إغلاق البوابة حال دون دخولها.

وفيما سبق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع التواصل مع طاقمه داخل مستشفى الأمل بخان يونس بسبب توقف خدمة الاتصال اللاسلكي.