تقييم استخباراتي بريطاني: وزير الدفاع الروسي أعلن أن بلاده ستنشئ جيشين جديدين في 2024

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أعلن يوم الأربعاء الماضي أن بلاده ستنشئ جيشين جديدين في عام 2024، وأنهما سيتم تشكيلهما من 14 فرقة و16 لواء.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أنه لم يتم تحديد نوع هذه الوحدات وموقعها وتكوينها على وجه التحديد، رغم أنه من المرجح أن يكون هناك مزيج يشمل وحدات آلية ومدرعة ومدفعية وخدمات لوجستية.

وهناك احتمال واقعي أن تكون هذه التشكيلات الجديدة مرتبطة بإعلانات الوحدات الجديدة السابقة، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أنه نظرا لجهود التجنيد الناجحة التي قامت بها روسيا، فمن المرجح أن يتم تزويد الوحدات بالعدد الكافي من الأفراد.

ومع ذلك، ونظرا للتدريب الروسي المحدود، والاستخدام الواسع للمعدات القديمة، وأمور البنية التحتية، فمن المحتمل أن تعاني هذه الوحدات من مشاكل مماثلة في الموارد، بحسب التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثًا يوميًا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.