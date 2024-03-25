إعلان

BBC

أنقذ 100 شخص بهجوم موسكو.. الطفل "إسلام" يحصل على وسام الاستحقاق بروسيا

02:12 م الإثنين 25 مارس 2024

إسلام وسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

منح مفتي روسيا الشاب إسلام وسام الاستحقاق لمسلمي روسيا، بعدما ظهر بإحدى الفيديوهات وهو يوجه الناس للخروج من مجمع "كروكوس" في الهجوم الإرهابي عليه.

ووصفت العديد من وسائل الإعلام الروسية، الطفل البالغ من العمر نحو 15 عامًا، بـ"البطل الحقيقي"، بعدما تمكن الشاب من إنقاذ حياة أكثر من 100 شخص تواجدوا لحظة الهجوم على القاع في الخروج إلى الشارع عبر مخرج الطوارئ.

ويدرس الطفل الذي يدرس في الصف الثامن المتوسط، ويلعب كرة قدم في فريق سبارتاك موسكو ، كان يعمل بدوام جزئي مساعدا في قاعة الحفلات الموسيقية، ووفقًا لحديث الفتى لوسائل إعلام روسية، فإنه تم إعطاء جميع الإداريين تعليمات في حالة الطوارئ، وكل ما فعله هو اتباع التعليمات بدقة.

ويضيف الطفل أنه خلال الهجوم والنيران اللاحقة، وجه الإسلام الناس بعد أن لاحظ أنهم كانوا يركضون في طريق مسدود نحو المرحاض، لكنه بدأ في قيادتهم نحو الشارع.

ونشرت قناة "روسيا اليوم" لقاء مع إسلام الذي قال "أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون"، وصرح إسلام بأنه اتبع جميع التعليمات التي أعطيت له من قبل المعنيين".

إسلام وسام هجوم موسكو وسام الاستحقاق بروسيا مفتي روسيا مجمع كروكوس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ذا ناشيونال: هل إقناع نتنياهو والسنوار بالموافقة على صفقة أمر بعيد المنال؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* تخطى 47 جنيها.. زيادة مفاجئة في سعر الدولار خلال منتصف التعاملات بالبنوك
* مواعيد أداء صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات والمدن
* قرار قضائي عاجل بشأن المتهم في قضية حبيبة الشماع
* طقس ودرجات حرارة.. "الأرصاد" تعلن موعد التغير وانقلاب حالة الجو