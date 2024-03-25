أنقذ 100 شخص بهجوم موسكو.. الطفل "إسلام" يحصل على وسام الاستحقاق بروسيا

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منح مفتي روسيا الشاب إسلام وسام الاستحقاق لمسلمي روسيا، بعدما ظهر بإحدى الفيديوهات وهو يوجه الناس للخروج من مجمع "كروكوس" في الهجوم الإرهابي عليه.

ووصفت العديد من وسائل الإعلام الروسية، الطفل البالغ من العمر نحو 15 عامًا، بـ"البطل الحقيقي"، بعدما تمكن الشاب من إنقاذ حياة أكثر من 100 شخص تواجدوا لحظة الهجوم على القاع في الخروج إلى الشارع عبر مخرج الطوارئ.

ويدرس الطفل الذي يدرس في الصف الثامن المتوسط، ويلعب كرة قدم في فريق سبارتاك موسكو ، كان يعمل بدوام جزئي مساعدا في قاعة الحفلات الموسيقية، ووفقًا لحديث الفتى لوسائل إعلام روسية، فإنه تم إعطاء جميع الإداريين تعليمات في حالة الطوارئ، وكل ما فعله هو اتباع التعليمات بدقة.

🙏🏻 15-летний парень вывел из «Крокуса» больше 100 человек во время терракта

Школьник по имени Ислам подрабатывал гардеробщиком. Во время теракта он направлял людей и руководил эвакуацией. pic.twitter.com/lkZm9ruKiH — Etna (@Etnaetoya) March 23, 2024

ويضيف الطفل أنه خلال الهجوم والنيران اللاحقة، وجه الإسلام الناس بعد أن لاحظ أنهم كانوا يركضون في طريق مسدود نحو المرحاض، لكنه بدأ في قيادتهم نحو الشارع.

ونشرت قناة "روسيا اليوم" لقاء مع إسلام الذي قال "أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون"، وصرح إسلام بأنه اتبع جميع التعليمات التي أعطيت له من قبل المعنيين".