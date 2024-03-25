صور| إخلاء مراكز تجارية عدة في موسكو بعد تهديدات بانفجار

مصراوي

قالت وسائل إعلام روسية إنه تم إخلاء مركز موزايكا التجاري في موسكو بعد تهديد بحدوث انفجار.

وبحسب شهود عيان، فقد تم إخراج جميع الأشخاص من المبنى وهم الآن يقفون في الشارع.

بينما تم إخلاء نحو 900 شخص من المستشفى الذي يعالج فيه ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي.

تجري عملية الإخلاء في العيادة الواقعة في شارع نيجنيايا بيرفومايسكايا، ويطلب من الجميع مغادرة المبنى.

وكان سبب الإخلاء رسالة من شخص مجهول تفيد بوجود عبوات ناسفة تحتوي على الفوسفور ومؤقت 40 دقيقة، موجودة في حقائب الظهر في عدة طوابق.

وتتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

وفي السياق ذاته أفاد مراسل قناة العربية، أنه إخلاء مركز مارميلاد للتسوق في فولغوغراد الروسية بعد بلاغ غير معروف المصدر.

وقالت وسائل إعلام روسية، إنه في البداية، سمع الأشخاص الذين جاءوا للتسوق إنذارا من مكبرات الصوت، ثم طلب منهم مغادرة المبنى في أقرب وقت ممكن من قبل موظفي مركز التسوق.

وبالقرب من المبنى، لاحظ الزوار سيارات الإنقاذ ووزارة حالات الطوارئ وسيارات الإسعاف.

ووقع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك، في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري، وسقوط قتلى وجرحى.

وفي مساء يوم 22 مارس، وقع هجوم إرهابي في قاعة الحفلات الموسيقية في قاعة مدينة كروكوس بموسكو، اقتحم مسلحون القاعة وفتحوا النار على الجمهور، وبعد ذلك حدثت انفجارات واندلع حريق.