اعتقالات خلال محاولة متظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية في الأردن (فيديو)

وكالات

احتشد الآلاف الأردنيين مساء أمس الأحد أمام السفارة الاسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، احتجاجًا على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 171 يومًا على التوالي.

وحاول متظاهرون اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية، ولكن القوات الأمنية تدخلت، ومنعت وصول المحتجين وقامت بتفريقهم.

#الأردن 🇯🇴



مظاهرة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان للتضامن مع غزة. pic.twitter.com/D87viSmrWg — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) March 24, 2024

واعتقلت قوات الشرطة الأردنية عددًا من المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية وفرقت المظاهرة بالقنابل المسيلة للدموع والتي تسببت في إصابة العشرات من المتظاهرين بالاختناقات.

أطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المتظاهرين الذين ساروا نحو السفارة الإسرائيلية في عمان احتجاجا على هجوم إسرائيل على المستشفيات في #غزة في وتزايد الوفيات بين المدنيين#الأردن#حرب_غزة#سوشال_سكاي pic.twitter.com/BxONH0ku3e — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 25, 2024

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومنددة بجرائمه.

ونم طلبة الجامعات أمس الأحد، وقفة احتجاجية أطلق عليها "الهبة الطلابية" تضامنًا مع أهالي غزة ونصرة للمسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.