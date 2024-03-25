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BBC

اعتقالات خلال محاولة متظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية في الأردن (فيديو)

01:18 م الإثنين 25 مارس 2024

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وكالات

احتشد الآلاف الأردنيين مساء أمس الأحد أمام السفارة الاسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، احتجاجًا على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 171 يومًا على التوالي.

وحاول متظاهرون اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية، ولكن القوات الأمنية تدخلت، ومنعت وصول المحتجين وقامت بتفريقهم.

واعتقلت قوات الشرطة الأردنية عددًا من المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية وفرقت المظاهرة بالقنابل المسيلة للدموع والتي تسببت في إصابة العشرات من المتظاهرين بالاختناقات.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومنددة بجرائمه.

ونم طلبة الجامعات أمس الأحد، وقفة احتجاجية أطلق عليها "الهبة الطلابية" تضامنًا مع أهالي غزة ونصرة للمسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

السفارة الاسرائيلية الأردن إسرائيل غزة

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