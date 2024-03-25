إسرائيل تهاجم عددًا من الدول الأوروبية بسبب استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن تصريحات إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وإيرلندا بشأن استعدادهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية مكافأة للإرهاب.

وفيما سبق نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قوله: اتفقنا مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأدلى سانتشيز بالتصريحات في أعقاب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.

وبالنسبة لإسبانيا، توقع سانتشيث أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.