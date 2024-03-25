إعلان

BBC

إسرائيل تهاجم عددًا من الدول الأوروبية بسبب استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية

12:51 م الإثنين 25 مارس 2024

إسرائيل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات
قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن تصريحات إسبانيا ومالطا وسلوفينيا وإيرلندا بشأن استعدادهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية مكافأة للإرهاب.

وفيما سبق نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز قوله: اتفقنا مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ خطوات للاعتراف بدولة فلسطينية.

وأدلى سانتشيز بالتصريحات في أعقاب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل.

وبالنسبة لإسبانيا، توقع سانتشيث أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.

إسرائيل الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطينية الخارجية الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* مواعيد أداء صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات والمدن
* قرار قضائي عاجل بشأن المتهم في قضية حبيبة الشماع
* طقس ودرجات حرارة.. "الأرصاد" تعلن موعد التغير وانقلاب حالة الجو