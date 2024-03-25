صفقت لمحتجين على زيارتها.. نائبة الرئيس الأمريكي تتعرض لموقف محرج (فيديو)

وكالات

تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لموقف محرج خلال زيارتها إلى سان خوان عاصمة بورتوريكو.

ووثق مقطع فيديو، تصفيق نائبة الرئيس الأمريكي، على أغنية يرددها مجموعة من الأشخاص وقفوا عند مركز جويوكو المجتمعي.

نائبة الرئيس الأمريكي «كامالا هاريس» ذهبت قبل ساعات إلى "بورتوريكو" في زيارة رسمية فرأت مجموعة من الأشخاص عند مقر سكنها يطبّلون ويغنون فبدأت تصفق بيديها وعلى وجهها ابتسامة كبيرة لكنها توقفت مباشرة عندما أبلغتها مساعدتها أن هؤلاء يقومون بعمل أهازيج احتجاجية ضدها. pic.twitter.com/FV7cTzu9AZ — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 24, 2024

وتوقفت كامالا هاريس عن التصفيق، بعدما ألبغتها مساعدتها أن ما تشاهده ليس احتفالاً ولكنهم أشخاصًا يقومون بعمل أهازيج احتجاجية ضدها وضد سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة.

وقبل زيارة كامالا هاريس إلى بورتوريكو، خرجت مظاهرات رافضة لزيارتها وتجمع المئات في شوارع العاصمة القديمة مرددين هتافات "فلسطين حرة" و"نرفض هاريس" في إشارة إلى رفضهم زيارة هاريس.

ورفعوا العلمين الفلسطيني والعلم غير الرسمي لبورتوريكو، وأحرق متظاهرون العلم الأمريكي، هذا وارتدى البعض الكوفية الفلسطينية التقليدية.