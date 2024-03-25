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BBC

صفقت لمحتجين على زيارتها.. نائبة الرئيس الأمريكي تتعرض لموقف محرج (فيديو)

11:44 ص الإثنين 25 مارس 2024

كامالا هاريس

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وكالات

تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لموقف محرج خلال زيارتها إلى سان خوان عاصمة بورتوريكو.

ووثق مقطع فيديو، تصفيق نائبة الرئيس الأمريكي، على أغنية يرددها مجموعة من الأشخاص وقفوا عند مركز جويوكو المجتمعي.

وتوقفت كامالا هاريس عن التصفيق، بعدما ألبغتها مساعدتها أن ما تشاهده ليس احتفالاً ولكنهم أشخاصًا يقومون بعمل أهازيج احتجاجية ضدها وضد سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة.

وقبل زيارة كامالا هاريس إلى بورتوريكو، خرجت مظاهرات رافضة لزيارتها وتجمع المئات في شوارع العاصمة القديمة مرددين هتافات "فلسطين حرة" و"نرفض هاريس" في إشارة إلى رفضهم زيارة هاريس.

ورفعوا العلمين الفلسطيني والعلم غير الرسمي لبورتوريكو، وأحرق متظاهرون العلم الأمريكي، هذا وارتدى البعض الكوفية الفلسطينية التقليدية.

كامالا هاريس بورتوريكو مركز جويوكو المجتمعي

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