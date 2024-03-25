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BBC

وزير الخارجية الأردني: غزة تحولت إلى مقبرة مفتوحة

11:36 ص الإثنين 25 مارس 2024

أيمن الصفدي

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(مصراوي)

ندد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، بانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في عمان.

وقال الصفدي، إن المذابح الإسرائيلية المرتكبة بحق أهالي قطاع غزة لا يمكن تبريرها، مشيرًا إلى تحول قطاع غزة إلى "مقبرة مفتوحة".

وطالب الصفدي، بوقف الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة متمثلة في وقف إطلاق النار وإنهاء المجاعة التي يعانيها أهالي القطاع.

وناشد الصفدي، بضرورة عقاب كل من انتهك القوانين الإنسانية والدولية داخل القطاع.

وشدد الصفدي، أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع وتوفير دخول المساعدات الإنسانية إلى الأهالي.

أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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