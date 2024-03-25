فيديو| الشرطة الأردنية تطلق الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين عن محيط السفارة الإسرائيلية بعمان

مصراوي

أطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع، من أجل تفريق المئات من المتظاهرين الأردنيين، الذين ساروا نحو السفارة الإسرائيلية في عمان، احتجاجا على هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات في قطاع غزة.

القوى الأمنية الأردنية تحاول فض المسيرة المتجهة نحو سفارة العدو في العاصمة الأردنية عمّان المنددة بالعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة؛ عبر اطلاقها قنابل مسيل للدموع بكثافة. pic.twitter.com/MOGYUi2nzJ — فريق التثقف والاشتباك (@tathaqaf50) March 24, 2024

وفي وقت سابق نشرت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في مسجد الكالوتي في العاصمة عمان، والذين كانوا يخططون للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية الشديدة التحصين القريبة منه.

باتجاه سفارة الكيان في العاصمة الأردنية عمان pic.twitter.com/N7JDLKD9zX — #Birow (@Qxj9EpiXyt9sd0O) March 24, 2024

كما تعرض عدد من المتظاهرين للضرب، فيما اعتقل عدد آخر، خلال محاولتهم اجتياز الطوق الأمني المشدد حول السفارة، بحسب ما قاله شهود عيان.