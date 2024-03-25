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BBC

فيديو| الشرطة الأردنية تطلق الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين عن محيط السفارة الإسرائيلية بعمان

11:30 ص الإثنين 25 مارس 2024

الشرطة الأردنية

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مصراوي

أطلقت الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع، من أجل تفريق المئات من المتظاهرين الأردنيين، الذين ساروا نحو السفارة الإسرائيلية في عمان، احتجاجا على هجوم الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات في قطاع غزة.

وفي وقت سابق نشرت قوات الأمن لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في مسجد الكالوتي في العاصمة عمان، والذين كانوا يخططون للتوجه نحو السفارة الإسرائيلية الشديدة التحصين القريبة منه.

كما تعرض عدد من المتظاهرين للضرب، فيما اعتقل عدد آخر، خلال محاولتهم اجتياز الطوق الأمني المشدد حول السفارة، بحسب ما قاله شهود عيان.

الشرطة الأردنية الغاز المسيل للدموع المتظاهرين السفارة الإسرائيلية بعمان

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رمضانك مصراوي

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