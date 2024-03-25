رئيس وزراء اليابان اقترح عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية

طوكيو - (د ب أ)



اقترح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عقد لقاء قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الاثنين نقلا عن بيان لشقيقة الزعيم.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن بيان كيم يو جونج ، شقيقة الزعيم، أن كيشيدا يريد إجراء محادثات مع كيم في أقرب وقت ممكن.

وقال كيشيدا في البرلمان الياباني اليوم الاثنين إن إدارته مارست ضغوطا من أجل عقد اجتماع محتمل مع الزعيم الكوري الشمالي، رغم أنه ليس على علم بالتقرير، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية محادثات القمة لضمان عودة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج في الماضي.

وقالت كيم يو جونج، المسؤولة الكبيرة في حزب العمال الكوري الحاكم في كوريا الشمالية، في شباط/فبراير الماضي، إن زيارة كيشيدا إلى بيونج يانج ممكنة إذا لم تجعل طوكيو مسألة اختطاف مواطنين يابانيين في الماضي عقبة بين البلدين.