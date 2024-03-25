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BBC

مدير منظمة الصحة العالمية: نطالب بتوفير الحماية الفورية للمتواجدين داخل مستشفى الأمل

10:57 ص الإثنين 25 مارس 2024

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

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(مصراوي)

طالب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، اليوم الاثنين، بتوفير الحماية الفورية للأطقم الطبية والمرضى في مستشفى الأمل.

وجاءت مطالبات تيدروس، عقب تلقيه منظمة الصحة بلاغًا عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بهجوم آخر.

وحذر تيدروس، من خطورة الأوضاع التي يعانيها الأطقم الطبية والمرضى المتواجدين داخل المستشفى جراء استهداف قوات الاحتلال لعم، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار داخل قطاع غزة.

وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأمل في مدينة خان يونس إضافة إلى عدد من المستشفيات وسط استمرار سياسته في استهداف القطاع الطبي داخل قطاع غزة.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق قنابل الدخان على المستشفى لإجبار المرضى والنازحين والطواقم الطبية على الخروج كما قامت بتجريف محيط المستشفى وحصاره بعدد من الآليات العسكرية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن فقدانه الاتصال بشكل كامل مع طاقم الجمعية المتواجدة داخل مستشفى الأمل، مع انقطاع وسائل جميع وسائل الاتصال داخل مدينة خان يونس منذ 4 أيام.

تيدروس أدحانوم جيبرييسوس منظمة الصحة العالمية مستشفى الأمل

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رمضانك مصراوي

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