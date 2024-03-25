الرئيس المكسيكي: تصريحات ترامب بشأن الجدار الحدودي مجرد حديث انتخابي

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

رفض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، حديث مرشح الرئاسة الأمريكي دونالد ترامب، بشأن بناء جدار على الحدود المكسيكية، ووصفه بأنه مجرد خطاب دعائي أثناء حملته الانتخابية، وذلك في مقابلة تلفزيونية نادرة أجراها مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، عن أوبرادور القول، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن ترامب سيبني الجدار، "لا"، مشيرا إلى علاقة العمل التي تربطه بالرئيس الأمريكي السابق، وإلى المفاوضات الناجحة بشأن الاتفاقية الأمريكية- المكسيكية- الكندية (يو إس إم سي إيه)، التي قال إنها تأتي "في مصلحة البلدين".

وقال أوبرادور عن ترامب، في اللقاء الذي تم تسجيله بالقصر الرئاسي في مكسيكو سيتي: "لقد فهمنا بعضنا البعض بشكل جيد جدا".

وأوضح أنه وترامب لم يناقشا مسألة الجدار الحدودي إلا مرة واحدة فقط خلال فترة رئاستهما، وكان ذلك من خلال مكالمة هاتفية كان من المفترض أن تكون بشأن وباء كورونا.

جدير بالذكر أن الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، تمثل نقطة ساخنة في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تمارس واشنطن ضغوطا على المكسيك من أجل العمل على تقليل أعداد المهاجرين، في الوقت الذي تتعرض فيه الولايات الحدودية والمدن الكبرى لضغوط كبيرة بسبب تدفق المهاجرين.