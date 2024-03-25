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BBC

ضربة روسية على أوديسا تسبب أضرارًا كبيرة في البنية التحتية

10:25 ص الإثنين 25 مارس 2024

ارشيفية

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موسكو - (د ب أ)

ذكر رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، أوليج كيبر، أن البنية التحتية للطاقة في أوديسا قد تضررت، وأن جزءا من المدينة الآن دون كهرباء، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين.

وكتب كيبر عبر قناته على "تليجرام": "هناك أضرار في البنية التحتية للطاقة، ولا يوجد كهرباء في جزء من أوديسا".

وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، عبر حسابها على "تليجرام": "السكان المحليون يبلغون عن انفجارات في أوديسا".

ولم ترد معلومات رسمية بشأن الانفجارات حتى الآن.

وقالت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية: "تضررت محطتان فرعيتان للطاقة في جنوب أوكرانيا بعد انفجارات في أوديسا، وتمت زيادة فترات الحد من استهلاك الكهرباء".

وأضافت: "في الليل، هاجمت الطائرات بدون طيار محطتين فرعيتين في المنطقة الجنوبية، وبسبب الأضرار التي لحقت بالمعدات في أوديسا، يضطر مهندسو الطاقة إلى زيادة فترات الحد من الاستهلاك، وهذا ضروري لحماية المعدات الباقية من التحميل الزائد، الذي قد يسبب أضرارا تكنولوجية إضافية".

ووفقا لبيانات الخرائط في وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا، عند الساعة 0022 بتوقيت موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة عالية الدقة بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت أوكرانية، لتوليد الطاقة ولإنتاج الغاز.

ضربة روسية أوديسا البنية التحتية

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