الجيش الأمريكي يعزز مهام مقر القيادة في اليابان

طوكي - (د ب أ)

ذكرت مصادر دبلوماسية أن الجيش الأمريكي يعتزم تعزيز مهام مقر قيادته في اليابان، حيث يهدف إلى تعاون أكثر سلاسة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية في مواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها الصين وكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الاثنين عن المصادر قولها إنه من المتوقع أن تتفق اليابان والولايات المتحدة على مراجعة عمليات القيادة والسيطرة عندما يعقد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في واشنطن في أبريل المقبل، مضيفة أن ذلك سيجري إدراجه في بيان مشترك.

وقالت المصادر إنه من المرجح أن تناقش طوكيو وواشنطن تفاصيل مثل هذه القضايا قبل محادثات اثنين زائد اثنين التي يشارك فيها وزيرا الدفاع والخارجية في البلدين والتي ستعقد بحلول نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي عززت فيه اليابان والولايات المتحدة علاقاتهما الدفاعية في ظل وجود مناخ أمني غير مستقر في آسيا وسط إصرار الصين على موقفها إزاء تايوان والتطوير المستمر للأسلحة الصاروخية والنووية في كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تنشئ اليابان مقرا مشتركا لقيادة قواتها البرية والبحرية والجوية بحلول نهاية مارس 2025. وتهدف حكومة كيشيدا إلى تعميق التعاون بين الجيش الأمريكي والمقر المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي كيشيدا مع بايدن في واشنطن في 10 أبريل المقبل.