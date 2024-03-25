هانت: يجب على أوروبا أن تظل "يقظة" بعد هجوم موسكو

لندن (د ب أ)

قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت إن أوروبا يجب أن تشعر بقلق "بالغ" بشأن التهديد الذي يشكله ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن هانت قوله إن الدول الأوروبية يجب أن "تظل يقظة" بعد مقتل أكثر من 130 شخصا في هجوم يشير إلى أن الجماعة الجهادية لا تزال تحتفظ بقدرتها التنظيمية لارتكاب فظائع كبرى.

وفي حديثه لوسائل الإعلام، وصف الخسائر في أرواح المدنيين بأنها "مأساة"، لكنه أدان الكرملين بعد ما بدا أنه يسعى إلى ربط هذا الهجوم بأوكرانيا، التي غزتها روسيا قبل عامين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن هانت قوله لبرنامج صنداي مورنينج مع تريفور فيليبس الذي تذيعة قناة سكاي نيوز، إن"لدينا ثقة قليلة للغاية في أي شيء تقوله الحكومة الروسية. ونحن نعلم أنهم يختلقون ستارا دخانى من الدعاية للدفاع عن غزو شرير تماما لأوكرانيا".