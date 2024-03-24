المقاومة: مجاهدونا قنصوا 3 جنود للاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قنص 3 جنود من القوات الإسرائيلية المتواجدة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت القسام، إن المجاهدين استهدفوا مبنى تحصنت به قوات لجيش الاحتلال وإسقاط عددا من أفرادها بين قتيل وجريح بمحيط مجمع الشفاء.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي، أمس السبت، خلال العملية المستمرة، التي تستهدف عناصر حركة حماس في مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجندي يبلغ 21 عاما من مدينة "ريشون لتسيون" وكان مقاتلاً، في الكتيبة 932، بلواء "ناحال"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، في القتال، الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس، في غزة إلى 252.

ووسط مداهمة مستشفى الشفاء، التي بدأت في وقت مبكر يوم الاثنين الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت إن القوات وجدت بنية تحتية تابعة لمجموعات مسلحة ومخابئ أسلحة.

وأضاف جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم أمس الأول الجمعة 35 موقعًا في جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك غرف قيادة وبنية تحتية أخرى تابعة لهذه المجموعات.