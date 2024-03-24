إعلان

BBC

مقاتلة روسية من طراز ميج 31 تعترض قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق بحر بارنتس

11:25 م الأحد 24 مارس 2024

مقاتلة روسية من طراز ميج 31

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو (د ب أ)

أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الدفع بطائرة مقاتلة روسية من طراز ميج 31 لاعتراض قاذفتي قنابل استراتيجيتين أمريكيتين كانتا تقتربان من حدود الدولة الروسية فوق بحر بارنتس.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت اليوم الأحد، هدفا جويا فوق بحر بارنتس يقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي.

وأوضحت الوزارة إنه تم الدفع بطائرة مقاتلة من طراز ميج 31 من قوات الرد السريع التابعة للدفاع الجوي للتعرف على الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود الدولة الروسية".

وأضافت أن "طاقم المقاتلة تعرف على الهدفين الجويين على أنهما قاذفتا قنابل استراتيجيتان من طراز بي – 1 بي تتبعان السلاح الجوي الأمريكي".

وذكرت: "عندما اقتربت المقاتلة الروسية منهما، استدارت القاذفتان الأمريكيتان بعيدا عن حدود الدولة الروسية"، مضيفة أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية، مما حال دون انتهاك حدود الدولة الروسية.

وأكدت الوزارة أن الطائرة المقاتلة الروسية اتبعت بدقة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق مياه محايدة، مع الالتزام بإجراءات السلامة.

وزارة الدفاع الروسية مقاتلة روسية من طراز ميج 31 المجال الجوي الروسي

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة
"البحوث الفلكية" يكشف عن أول أيام عيد الفطر المبارك
رمضانك في خيمة| شتات سوريا يبدد لمة رمضان.. "لما بيجي هون بنزعل"
بين الاستغناء والتقسيط.. كيف يقضي المصريون أيام شهر رمضان؟