حماس: الأولوية لدينا وقف العدوان وإدخال المساعدات وعودة النازحين قبل الإفراج عن الأسرى

مصراوي

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الأولوية لدينا وقف العدوان وإدخال المساعدات وعودة النازحين قبل الإفراج عن الأسرى.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة، أنه لا يمكن اعتبار الجانب الأمريكي وسيطا في ظل دعمه للاحتلال سياسيا وعسكريا، قائلا: "نتفاوض نيابة عن شعبنا الفلسطيني ولا نتطرق لأي أمور تخص قيادات حماس".

وتابع بدران، أننا نمارس حقنا المشروع بالمقاومة وتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الوصول للسنوار لاتشغلنا، موضحا أن نتنياهو لا يريد الوصول لأي اتفاق ويخدع شعبه للتغطية على فشله السياسي والأمني.

كانت قناة "كان" الإسرائيلية قالت إن إسرائيل تدرس طلب حماس بعدم اغتيال كبار مسؤوليها في حال نفيهم خارج غزة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح جاء من الولايات المتحدة كجزء من صفقة لإطلاق سراح 40 أسيرًا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إنه يتم النظر في عرض يتضمن الالتزام بعدم التعرض لكبار المسؤولين المنفيين.

جاء ذلك عقب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت فيه عن مصادر قولها إن تل أبيب تدرس خيار عدم قتل كل من يحيى السنوار ومحمد الضيف، قادة حماس في غزة، ومنحهما حصانة من نوع ما، لإتاحة ترحيلهما إلى دولة أخرى.