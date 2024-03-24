حماس ترد على مزاعم الاحتلال حول طلبها عدم اغتيال قادتها خارج غزة

مصراوي

أكدت حركة حماس عدم صحة التقارير الإسرائيلية التي أشارت إلى دراسة إسرائيل لطلب من الحركة بعدم اغتيال كبار مسؤوليها حال نفيهم خارج غزة.

ونفى عضو المكتب السياسي في حماس، عزت الرشق، عبر صفحته على "تليجرام" هذه التقارير، مشيرًا إلى أن الإعلام الإسرائيلي يعتمد على الأكاذيب والدعاية السوداء، واصفًا ما زُعم بأن إسرائيل تدرس طلب حماس بأنه "دعاية تافهة ورخيصة".

وأكد الرشق ثبات قادة حماس في أرضهم مع شعبهم، وأن قادة الاحتلال الإسرائيلي هم من سيغادرون هذه الأرض.

كانت قناة "كان" الإسرائيلية قالت إن إسرائيل تدرس طلب حماس بعدم اغتيال كبار مسؤوليها في حال نفيهم خارج غزة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح جاء من الولايات المتحدة كجزء من صفقة لإطلاق سراح 40 أسيرًا مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إنه يتم النظر في عرض يتضمن الالتزام بعدم التعرض لكبار المسؤولين المنفيين.

جاء ذلك عقب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلت فيه عن مصادر قولها إن تل أبيب تدرس خيار عدم قتل كل من يحيى السنوار ومحمد الضيف، قادة حماس في غزة، ومنحهما حصانة من نوع ما، لإتاحة ترحيلهما إلى دولة أخرى.