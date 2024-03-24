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إعلام عبري: الجندي سيباستيان أيون قتل بنيران صديقة في مجمع الشفاء بغزة

09:32 م الأحد 24 مارس 2024

مقتل الجندي سيباستيان أيون

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مصراوي

قالت قناة 12 الإسرائيلية، إن الجندي سيباستيان أيون قتل في مجمع الشفاء الأسبوع الماضي بنيران صديقة خلال مطاردته لمعتقلين فلسطينيين حاولوا الهروب.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندي، أمس السبت، خلال العملية المستمرة، التي تستهدف عناصر حركة حماس في مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجندي يبلغ 21 عاما من مدينة "ريشون لتسيون" وكان مقاتلاً، في الكتيبة 932، بلواء "ناحال"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، في القتال، الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حماس، في غزة إلى 252.

ووسط مداهمة مستشفى الشفاء، التي بدأت في وقت مبكر يوم الاثنين الماضي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت إن القوات وجدت بنية تحتية تابعة لمجموعات مسلحة ومخابئ أسلحة.

وأضاف جيش الاحتلال أن سلاح الجو هاجم أمس الأول الجمعة 35 موقعًا في جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك غرف قيادة وبنية تحتية أخرى تابعة لهذه المجموعات.

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رمضانك مصراوي

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