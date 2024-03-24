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BBC

نتنياهو: سندخل رفح ونحقق النصر التام

09:23 م الأحد 24 مارس 2024

نتنياهو

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تل أبيب (د ب أ)

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أثناء احتفاله بعيد المساخر اليهودي "البوريم" مع ضباط من كتيبة إيريز التابعة للشرطة العسكرية، "سوف ندخل رفح ونحقق النصر التام لقد قضينا على هامان وسنقضي على (زعيم حماس في غزة يحيى) السنوار".

ويُذكر أنه في قصة عيد المساخر، كان هامان مستشار الملك يخطط لقتل يهود بلاد فارس وتم شنقه في النهاية، ويمثل العيد ذكرى خلاص اليهود وإنقاذهم في بلاد فارس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن نتنياهو قوله بعد قراءة له في كتاب إستير المقدس "اليوم نحتفل بعيد المساخر".

وأضاف "منذ نحو 2000 عام في بلاد فارس القديمة، سعى طاغية معاد للسامية، هامان الشرير، إلى إبادة اليهود من على وجه الأرض. ونهض اليهود واتحدوا وقاتلوا وأحرزوا انتصارا تاما".

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله "اليوم في بلاد فارس الحديثة، ظهر طاغية جديد – النظام الإيراني، الذي يسعى إلى إبادة الدولة اليهودية. وقد رأينا ما فعله أحد رسل هذا الطاغية. ففي 7 أكتوبر، ارتكبت حماس ما وصفه الرئيس بايدن بأنه عمل من أعمال الشر المطلق".

وأضاف نتنياهو "لا يمكن هزيمة الشر المطلق بتركه وشأنه في رفح".

نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال رفح الرئيس بايدن طوفان الأقصى

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