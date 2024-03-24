الهلال الأحمر: انقطاع التواصل مع طاقمنا داخل مستشفى الأمل بسبب توقف الاتصال اللاسلكي

مصراوي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع التواصل مع طاقمه داخل مستشفى الأمل بخان يونس بسبب توقف خدمة الاتصال اللاسلكي.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حثّ اليوم الأحد إسرائيل على "إزالة ما يتبقى من عقبات" أمام دخول مواد الإغاثة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة زيادة المعابر ونقاط وصول المساعدات.

وأوضح جوتيريش خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري أن "الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة"، مؤكدا على أن دخول المساعدات "يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار لأسباب إنسانية".