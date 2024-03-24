إعلان

BBC

الهلال الأحمر: انقطاع التواصل مع طاقمنا داخل مستشفى الأمل بسبب توقف الاتصال اللاسلكي

08:12 م الأحد 24 مارس 2024

الهلال الأحمر الفلسطيني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع التواصل مع طاقمه داخل مستشفى الأمل بخان يونس بسبب توقف خدمة الاتصال اللاسلكي.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حثّ اليوم الأحد إسرائيل على "إزالة ما يتبقى من عقبات" أمام دخول مواد الإغاثة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة زيادة المعابر ونقاط وصول المساعدات.
وأوضح جوتيريش خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية سامح شكري أن "الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة"، مؤكدا على أن دخول المساعدات "يتطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

الهلال الأحمر الفلسطيني مستشفى الأمل انقطاع الاتصالا حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"البحوث الفلكية" يكشف عن أول أيام عيد الفطر المبارك
رمضانك في خيمة| شتات سوريا يبدد لمة رمضان.. "لما بيجي هون بنزعل"
بين الاستغناء والتقسيط.. كيف يقضي المصريون أيام شهر رمضان؟