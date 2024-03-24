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BBC

جانتس: سنترك حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد الجديد

07:06 م الأحد 24 مارس 2024

بيني جانتس

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مصراوي

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، قوله، إنه سيترك حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد الجديد.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد أنه لن يؤيد مقترح قانون الإعفاء من التجنيد الذي سيطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار جالانت إلى أن الاقتراح، الذي تم الكشف عن مسودته جاء نتيجة مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي مطلع مارس، دعا جالانت، إلى تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" لكنه أكد أنه لن يسمح بتقديم "قانون التجنيد" الهادف إلى إلزامهم بالخدمة العسكرية بالجيش، دون الحصول على موافقة جميع الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي.

بيني جانتس قانون التجنيد حكومة الطوارئ الاحتلال الإسرائيلي

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