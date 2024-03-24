الخارجية الألمانية تنتقد إعلان إسرائيل مصادرة مساحة كبيرة من أراضي الضفة الغربية

برلين (د ب أ)

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية إعلان الحكومة الإسرائيلية اعتزامها تحويل مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية إلى أرض تابعة لدولة إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية في برلين اليوم الأحد في بيان لها على منصة إكس: "ندين بأشد العبارات الإعلان عن مصادرة أكثر من 800 هكتار في الأراضي الفلسطينية لتصبح /أرض دولة/ تابعة لإسرائيل. ستكون هذه أكبر عملية مصادرة منذ أكثر من 30 عاما"، مشيرة إلى أن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي و"يسهم في زيادة التوتر في ظل الوضع الحالي شديد الهشاشة".

كانت تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن الإدارة المدنية الإسرائيلية أعلنت تحويل مساحة تبلغ 800 هكتار في الضفة الغربية إلى أراضٍ تابعة لدولة إسرائيل، وتعادل هذه المساحة ما يزيد عن 1100 ملعب لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام على هذه الأراضي مئات من المستوطنات الإسرائيلية. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السفر اليوم إلى الشرق الأوسط لعقد محادثات أزمة جديدة.

ومن المتوقع أن تتناول محادثات الوزيرة الألمانية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل يومي غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء قضية المستوطنات والعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون اليمينيون.

وتلتقي الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر نظيرها السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري في القاهرة غدا، وستتوجه مساء نفس اليوم إلى الأراضي الفلسطينية حيث ستلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي. وفي إسرائيل، ستجري بيربوك محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد غد الثلاثاء.

وتعد جولة بيربوك في المنطقة هي السادسة لها منذ بدء هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.