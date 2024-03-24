اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين في تل أبيب (فيديو)
وكالات
تشهد إسرائيل موجة جديدة من الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بتقديم استقالتها وإجراء انتخابات مبكرة، وعقد صفقة مع حماس للإفراج عن الأسرى وتحميل الحكومة مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر.
אנשים אחרים👇 pic.twitter.com/3Ft9RBdqMu— 🟢or keren (@Wq0oQJmUSfZunt5) March 23, 2024
واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال أمس السبت في تل أبيب.
وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات لإغلاق الشوارع أمام الشرطة الإسرائيلية، التي اشتبكت مع المتظاهرين لتفريقهم.
הפגנות אתמול ברחובות תל אביב למען עסקה לשיחרור החטופים. pic.twitter.com/k9veGcEqD0— Asslan Khalil (@KhalilAsslan) March 24, 2024
وأغلق المتظاهرون شوارع حيوية، أهمها شارع "بيغن" المحاذي لمقر وزارة الدفاع وسط المدينة.
واعتقلت شرطة الاحتلال 12 متظاهرًا بتهمة "إثارة الشغب".
وتكررت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة.
إسرائيل تنهار— مصــري غلبان ⭑🗨️ (@msr3y1) March 21, 2024
مظاهرات واعتقالات وإصابات وتصريحات عدائية نارية في أوسع احتجاجات شعبية ضد نتنياهو وحكومته pic.twitter.com/dx8WW3LV8u
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