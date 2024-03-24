اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين في تل أبيب (فيديو)

وكالات

تشهد إسرائيل موجة جديدة من الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للمطالبة بتقديم استقالتها وإجراء انتخابات مبكرة، وعقد صفقة مع حماس للإفراج عن الأسرى وتحميل الحكومة مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال أمس السبت في تل أبيب.

وأشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات لإغلاق الشوارع أمام الشرطة الإسرائيلية، التي اشتبكت مع المتظاهرين لتفريقهم.

הפגנות אתמול ברחובות תל אביב למען עסקה לשיחרור החטופים. pic.twitter.com/k9veGcEqD0 — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) March 24, 2024

وأغلق المتظاهرون شوارع حيوية، أهمها شارع "بيغن" المحاذي لمقر وزارة الدفاع وسط المدينة.

واعتقلت شرطة الاحتلال 12 متظاهرًا بتهمة "إثارة الشغب".

وتكررت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة.