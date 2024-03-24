"عملية عسكرية لاحتلال منزل نتنياهو".. شرطة الاحتلال تكشف عن مخطط للاحتجاجات

كتب- محمد صفوت:

تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل للمطالبة للمطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ويخطط المتظاهرون لمواصلة احتجاجتهم ضد سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطريقة إدارته للمفاوضات.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس السبت متظاهرين بتهمة إثارة الشغب بعد مشاركتهم في مظاهرات كبيرة في تل أبيب، للمطالبة باستقالة نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ونقل موقع "واللا" العبري، عن الشرطة الإسرائيلية، قولها إنها كشفت عن مخطط لتوسيع الاحتجاجات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو، ويتضمن المخطط "احتلال منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها كانت تراجع مجموعات من المتظاهرين عبر تطبيق "واتساب" وعثرت على خرائط تحتوي على مخطط لاحتلال منزل نتنياهو، مضيفًا أنها تحتوي حرفيًا على "عملية عسكرية لكيفية احتلال منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنها ألقت القبض على اثنين من من المشتبه بهم، بتهمة توفير إطارات لإحراقها أثناء الاحتجاجات.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن الشرطة الإسرائيلية لديها اقتناع أنها "مسألة وقت" حتى يحاول المتظاهرون احتلال منزل عائلة نتنياهو في قيسارية.

وأشار الموقع إلى أن هذه المخاوف لم تعد سرًا، حيث عبر عنه كبار ضباط المنطقة في محادثات خاصة، عرضته الشرطة أمام محكمة الصلح في حيفا في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت شرطة الاحتلال أمام محكمة إسرائيلية إن خطة لمظاهرات أوسع، مؤكدة أنها تراقب مجموعات "واتساب" الخاصة بالمتظاهرين.

وتظاهر الآلاف أمس السبت في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة مع حماس للإفراج عن الأسرى، وإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة، وإسقاط حكومة نتنياهو وتحميلها مسؤولية إخفاق السابع من أكتوبر.