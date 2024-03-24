الرئاسة الأوكرانية: هناك نصف مليون مقاتل روسي في أوكرانيا حاليًا

وكالات

قال مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، إن هناك نصف مليون مقاتل روسي في أوكرانيا حاليًا، مشيرًا إلى أن روسيا تهاجم الأراضي الأوكرانية بشكل عنيف في الوقت الحالي.

ونفى بودوليكا، في تصريحات لـ "العربية" أي صلة لبلاده بالعملية الإرهابية التي وقعت قرب موسكو وأسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا وإصابة العشرات.

وأوضح أن العملية الإرهابية التي استهدفت مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، لا تخدم مصالح أوكرانيا.

وقال إن بلاده لا تقوم بأي عمليات إرهابية ضد روسيا رغم استهدافها للمدنيين الأوكرانيين من قبل الجيش الروسي.