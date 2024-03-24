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BBC

مسؤول في حماس ينفي تقدم الحركة بطلب لعدم اغتيال قادتها

02:05 م الأحد 24 مارس 2024

عزت الرشق

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وكالات

نفى عضو المكتب السياسي في حركة حماس عزت الرشق، التقارير الإعلامية الإسرائيلية، التي ادعت أن حماس قدمت طلبًا لإسرائيل لضمان سلامة قادتها وعدم اغتيالهم مقابل عقد صفقة تتضمن نزع السلاح من غزة.

وقال الرشق، عبر قناته على تطبيق "تليجرام"، إن ما زعمته وسائل إعلام عبرية، بأن إسرائيل تدرس طلب حماس عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة، دعاية تافهة ورخيصة وتستخف بعقول الناس.

وأكد أن "قادة حماس ثابتون في أرضهم مع شعبهم، يقاومون فإما نصر أو شهادة، أما قادة العدو المجرم فهم من سيرحل عن هذه الأرض".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، ادعت في تقرير لها أن الدولة العبرية تدرس مقترحًا من حركة المقاومة الإسلامية حماس، بشأن عدم اغتيال قادة الحركة في حال التوصل لاتفاق يضمن نزع السلاح من غزة وعودة جميع الأسرى الإسرائيليين وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة ونفي قادة وكبار مسؤولي حماس.

عزت الرشق حركة حماس إسرائيل غزة

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