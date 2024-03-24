فيديو.. طفلة تسقط من الدور الرابع وتنجو بأعجوبة

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفلة تسقط من الدور الرابع من شرفة منزلها في مدينة عفيفي في الرياض بالسعودية.

طفلة تسقط من الدور الرابع بمحافظة #عفيف وتنجو بأعجوبة



سبحان الله العظيم الحافظ pic.twitter.com/OhygDpiVyI — اخبار الساعة (@hournews_net) March 24, 2024

ويظهر الفيديو، سقوط طفلة من ارتفاع، فيما يسارع شخص لحملها وطلب المساعدة لنقل الطفلة إلى المستشفى.

وروى، والد الطفلة البالغة من العمر عامين، تفاصيل نجاتها من الموت بعد سقوطها من الدور الرابع على الأرض، في تصريحات لفضائية "الإخبارية" السعودية، قائلاً: "ابنتي كانت تلهو مع شقيقتها وتقريبا شقيقتها دفعتها من الشباك، ونجت من الموت ، بمعجزة ربانية". مشيرا إلى أنها أصيبت بخدش في الأنف فقط.