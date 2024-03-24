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BBC

قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة بينهم طفل

12:56 م الأحد 24 مارس 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلية

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رام الله - ( د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية واليوم الأحد، 16 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية ، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطولكرم، والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 7755 معتقلاً، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

قوات الاحتلال الإسرائيلية الضّفة الغربية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الاعتقالات

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