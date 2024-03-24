بولندا: سنطالب روسيا بتوضيحات بشأن انتهاك مجالنا الجوي

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم الأحد، أنها ستطالب روسيا بتوضيحات بشأن "انتهاك جديد لمجالها الجوي".

أطلقت القوات الروسية وابلا من الصواريخ على أوكرانيا، حيث دخل أحد الصواريخ المجال الجوي البولندا لفترة وجيزة أثناء الهجوم.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية عبر منصة " إكس" إن انتهاكا للمجال الجوي البولندي وقع الساعة الرابعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0323 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، عندما دخل صاروخ كروز أطلقته مروحية روسية المجال الجوي البولندي بالقرب من بلدة أوسيردو لمدة 39 ثانية.

وأضاف البيان أن الهدف من الهجمات كان مدن بغرب أوكرانيا، مضيفة أن أنظمة الرادار العسكري راقبت الطائرة خلال مسارها".

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان أمن المجال الجوي البولندي، بما فيها تفعيل القوات البولندية الجوية وقوات الحلفاء الجوية.

وقالت وزارة الدفاع البولندية عبر تطبيق " إكس" إن صاروخا روسيا من طراز كروز دخل المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.