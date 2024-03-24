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BBC

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 32 ألفا و226 شهيدًا

12:13 م الأحد 24 مارس 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و226 شهيدًا و74 ألفا و518 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و106 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 170 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وزارة الصحة الفلسطينية غزة الشهداء في غزة طوفان الأقصى

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