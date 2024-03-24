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BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن أؤيد مقترح قانون الإعفاء من التجنيد الذي سيطرحه نتنياهو

11:54 ص الأحد 24 مارس 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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وكالات

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه لن يؤيد مقترح قانون الإعفاء من التجنيد الذي سيطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار جالانت إلى أن الاقتراح، الذي تم الكشف عن مسودته جاء نتيجة مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي مطلع مارس، دعا جالانت، إلى تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" لكنه أكد أنه لن يسمح بتقديم "قانون التجنيد" الهادف إلى إلزامهم بالخدمة العسكرية بالجيش، دون الحصول على موافقة جميع الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي قانون الإعفاء من التجنيد بنيامين نتنياهو

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