أمير وأميرة ويلز يعربان عن امتنانهما لدعم المواطنين بعد الإعلان عن إصابة كيت بالسرطان

لندن - (د ب ا)

أعرب أمير وأميرة ويلز عن تأثرهما الشديد وامتنانهما لدعم المواطنين لهما في أعقاب إعلان كيت عن إصابتها بالسرطان.

وكانت كيت قد أعلنت في رسالة مصورة أمس الأول الجمعة أنها تخضع للعلاج الكيماوي الوقائي.

وتدفق الدعم العالمي على الزوجين الملكيين ، بما في ذلك من الملك تشارلز الثالث ودوق ودوقة ساسكس ورموز سياسية ومواطنين عاديين.

وقال متحدث باسم قصر كينجستون " الأمير والأميرة يشعران بالتأثر الشديد بعد تلقيهما هذه الرسائل الطيبة من الأشخاص هنا في المملكة المتحدة وأنحاء الكومنولث والعالم بعد رسالة سموها".

وأضاف المتحدث" هما يشعران بالتأثر الشديد إزاء دعم المواطنين، ويشعران بالامتنان لتفهم طلبها للخصوصية في هذا الوقت".

وكان ملك بريطانيا تشارلز، الذي شُخصت إصابته بالسرطان في شباط/فبراير الماضي، قد أعرب عن فخره " بزوجه ابنه الحبيبة" لشجاعتها في الحديث عن علاجها.

كما قال دوق ودوقة ساسكس " نتمنى الصحة والتعافي لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك بصورة خاصة تماما وفي سلام ".

ويعتقد أن الرسالة المصورة، التي تم تسجيلها الأربعاء الماضي في قلعة ويندسور، صدرت في اليوم الذي بدأ فيه أبناء ويليام وكيت الثلاثة عطلة عيد الفصح المدرسية، وذلك من أجل الاستفادة من العطلة لحمايتهم من التغطية الإعلامية لصحة والدتهم.