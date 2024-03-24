سفير روسيا لدى واشنطن: الأعمال الإرهابية لن تجبرنا على تغيير سياستنا الخارجية

واشنطن - (د ب أ)

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن الهجمات الإرهابية والحرب الهجينة من جانب الغرب لن تجبر روسيا على تغيير مسارها وسياستها الخارجية.

وأضاف أنتونوف "أريد أن أقول إنه لن تحدث تغييرات في السياسة الخارجية، وفي مسار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة بعد الانتخابات - لن يحدث أي شيء"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال أنتونوف، في إشارة إلى العمل الإرهابي الذي وقع في قاعة مدينة كروكوس، إن "مثل هذه الهجمات الجبانة لن تغير خطنا ومسارنا وسنواصل عملنا".

وأضاف أنتونوف أن الغرب هو الذي اختار خط الحرب الهجين مع روسيا.

وقال أنتونوف "إذا اختاروا خطهم الذي يهدف إلى تقويض روسيا، وتوجيه هجمات ضد روسيا، بمساعدة أوكرانيا في هذه الحالة، الآن، فهذا هو خيارهم".

وحذر أنتونوف من أنه "سيتم تدمير كل ما يزودون كييف به والمواد التي سيرسلونها".