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BBC

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية

10:25 ص الأحد 24 مارس 2024

استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بطائرات مسيرة.

وجاء في بيان للمقاومة عبر تلجرام" استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد، بواسطة الطيران المسيّر، مبنى مقر وزارة دفاع الكيان الصهيوني بأراضينا المحتلة".

وتابع البيان "وتأتي هذه العملية النوعية في هذه الليالي المباركة لتؤكد استمرارنا بدك معاقل الأعداء واستكمالنا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، التي ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرةً لاهلنا في غزة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل"، وفقا لنص البيان.

ولم ترد اي تقارير من إسرائيل بشأن هذا الهجوم أو ما إذا كانت تلك المسيرات وصلت إلى وجهتها أم لا.

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