صاروخ روسي يخترق المجال الجوي البولندي

وارسو - (د ب ا)

أطلقت القوات الروسية وابلا من الصواريخ على أوكرانيا، حيث دخل أحد الصواريخ المجال الجوي البولندا لفترة وجيزة أثناء الهجوم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإدارة العسكرية لمدينة كييف قالت عبر تطبيق تليجرام إنه تم إسقاط نحو 10 صواريخ فوق العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع البولندية عبر تطبيق " إكس" إن صاروخا روسيا من طراز كروز دخل المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال جاسيك سيويرا رئيس مكتب الأمن القومي البولندي إن السلطات في وارسو أبلغت حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالواقعة.