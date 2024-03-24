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BBC

حماس: نستهجن الصمت الدولي على الكارثة الإنسانية التي يصنعها الاحتلال في مستشفى الشفاء بغزة

01:13 ص الأحد 24 مارس 2024

حركة حماس

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مصراوي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى تجاوز مربع الصمت والتحرك لوقف جرائم الإعدامات الميدانية والتنكيل بالمحاصرين في مجمع الشفاء ومحيطه.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية في بيان لها بقناتها على "تليجرام": "نستهجن الصمت الدولي الرسمي المطبق، على الكارثة الإنسانية التي تصنعها الآن آلة الاحتلال الحربية الفاشية في مستشفى الشفاء ومحيطه، والمستمرة لليوم السادس على التوالي".

وأضافت "حماس"، "أن الاحتلال يواصل جرائمه البشعة من إعدامات وتنكيل وحرق للمنازل على أصحابها، ومحاصرتهم دون ماء أو غذاء أو دواء، وإخلائهم قسريّاً وسط زخات الرصاص والقذائف، دون أن تجد هذه الأفعال النازية أي رد فعل من المجتمع الدولي أو مؤسسات الأمم المتحدة المعنية أو المنظمات الإنسانية الدولية.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم، وجماهير الشعب في الضفة والقدس والداخل المحتل، بالتحرّك الفوري على كافة الأصعدة، لتشكيل أكبر حالة ضغط على مصالح الاحتلال وداعميه، وبذل الجهود لإسناد شعبنا في قطاع غزة، في معركته ضد آلة القتل والإبادة الصهيونية.

وأكدت "حماس" أن هذه الجرائم البشعة، لن تكسر من عزيمة شعبنا وصموده وثباته على أرضه، وتمسّكه بحقّه في الحرية وتقرير المصير.

حماس مجمع الشفاء مستشفى الشفاء المجتمع الدولي المنظمات الإنسانية الدولية قطاع غزة الاحتلال

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رمضانك مصراوي

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