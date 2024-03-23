مسؤول أممي: نُجري تحقيقات جدّية بخصوص الاتهامات الموجهة لبعض موظفي الأونروا

مصراوي

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم السبت، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش قال إنه يمكن منع المجاعة بغزة إذا تم السماح بدخول شاحنات المساعدات.

وأكد حق في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن هناك حاجة ماسة إلى فتح جميع المعابر لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى لو لم يتم وقف إطلاق النار.

وأوضح حق أن هناك تحقيقات تجري بشكل جدي بخصوص الاتهامات الموجهة لبعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.