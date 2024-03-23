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BBC

سفير فلسطين بالأمم المتحدة يحذّر أمريكا من "عزلة دولية" إذا عطّلت وقف القتال بغزة

11:04 م السبت 23 مارس 2024

رياض منصور

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مصراوي

قال رياض منصور سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا نرحب بأي موقف جدي من جانب مجلس الأمن يؤدي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف سفير فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تأمل أن يتم تمرير قرار في مجلس الأمن يوم الإثنين لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن مشروع القرار الأمريكي الذي فشل لا يدعو لوقف إطلاق النار بل ذكر فقط أهمية وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع منصور، أن هناك جهود جدية من جانب أغلبية أعضاء مجلس الأمن لاعتماد مشروع لوقف إطلاق نار مؤقت يوم الاثنين، مشيرا إلى أن مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه يوم الاثنين بمجلس الأمن يحظى بأغلبية كبيرة.

وأكمل منصور: "آمل ألا يتم تعطيل مشروع القرار بمجلس الأمن لوقف الحرب في غزة"، موضحا إنه إذا أقدمت الولايات المتحدة مرة أخرى على تعطيل مشروع قرار وقف إطلاق النار بمجلس الأمن سيزيد من عزلتها.

رياض منصور الأمم المتحدة غزة مجلس الأمن

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