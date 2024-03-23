واشنطن تدين الهجوم في موسكو وتصف داعش بـ "العدو الإرهابي المشترك"

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي في بيان، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو وتؤكد أن تنظيم الدولة عدو إرهابي مشترك.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية، عن وسائل إعلام روسية، إن عدد ضحايا الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو ارتفع إلى نحو 143 قتيلًا.

وفيما سبق قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت الجهات الأمنية الروسية عن وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك، في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري.

ووفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية "تاس" وقنوات على" تليجرام"، فقد وقع إطلاق نار في صالة للحفلات الموسيقية بالمركز التجاري، تلاه اندلاع حريق مساء الجمعة، غير أن بعض التقارير أشارت إلى وقوع قتلى وجرحى جراء هذا الحادث في صالة الحفلات شمالي موسكو.

وأوضحت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية، أن "مجهولين أطلقوا النار في كروكس سيتي هول، وتم إجلاء عدد من الأشخاص".

فيما أشارت وكالة "ريا نوفوستي" إلى سقوط جرحى بعد إطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش.