المقاومة: استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" جنوب مجمع الشفاء بغزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف ناقلة جند للاحتلال بقذيفة "الياسين 105" جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.

وأضافت القسام، أنه تم استهداف 3 دبابات للاحتلال وإسقاط عددا من جنوده بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت اليوم السبت، أن هناك إطلاق نار صوب حاجز سالم العسكري غربي مدينة جنين دون وقوع إصابات.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قواته رصدت عنصرا من حزب الله يدخل مبنى عسكريا في كفر كلا و"مقاتلاتنا قصفت المبنى".

وأوضح أن "مقاتلاتنا أغارت على أهداف عسكرية لحزب الله في الناقورة وعيتا الشعب والخيام"، لافتا إلى أن "خلال ساعات النهار رصدنا إطلاق قذائف من لبنان باتجاه هاردوف ومرجليوت".

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندي في عملية دير بزيع قرب رام الله يوم أمس، مؤكدا كذلك مقتل ضابط صف من وحدة الكوماندوز وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة في عملية دير بزيع قرب رام الله.