مظاهرات أمام وزارة دفاع الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى بغزة

مصراوي

أجرت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محاولات لتفريق متظاهرين يطالبون بسرعة إطلاق سراح الأسرى في غزة.

سبق وأن أغلق المتظاهرون الشارع المقابل لوزارة الدفاع الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات عديدة احتجاجا على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وللمطالبة بإعادتهم من غزة، وفق ما نقلته.

كما نظموا عددا من التظاهرات أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارع إيالون الرئيسي في تل أبيب.