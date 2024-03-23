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BBC

الحكومة بغزة: 19 شهيدا بقصف استهداف نازحين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت

08:18 م السبت 23 مارس 2024

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة وقتل 19 مدنيا وأصاب 23 خلال انتظارهم للمساعدات بدوار الكويت. في غزة

وكانت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية قالت، في وقت سابق من مارس الجاري، إن أكثر من 60 شهيدًا و160 إصابة جراء استهداف الاحتلال مواطنين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في مفرق الكويت شمالي غزة.

و أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عشرات الشهداء في إطلاق نار من مروحية إسرائيلية تجاه الفلسطينيين خلال انتظار مساعدات قرب دوار الكويت.

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار الكويت شمالي غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن الجيش استهدف المدنيين بالأسلحة الرشاشة من الطيران المروحي والدبابات والمسيرات وقتل بعضهم دهسًا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين أثناء محاولتهم الحصول على إمدادات إنسانية تكرر لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح المرصد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد قتل المدنيين أثناء بحثهم عن المساعدات والقوافل الإنسانية في إطار جريمة إبادة جماعية.

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مصادر: رد الاحتلال للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواته من غزة

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رمضانك مصراوي

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