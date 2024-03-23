راسلوني عبر تليجرام.. اعترافات صادمة لمتهم بتنفيذ هجوم موسكو

مصراوي

نشرت وسائل الإعلام الروسية، مقطع فيديو اليوم السبت، يظهر اعترافات أحد المتهمين بتنفيذ الهجوم الذي وقع في موسكو مساء الجمعة وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وقال المحتجز، الذي عرف عن نفسه باسم "فريدون شمس الدين"، ووصل إلى روسيا من تركيا في 4 مارس الجاري، إنه تم تجنيده عبر تطبيق تليجرام قبل شهر تقريبًا، حيث كان يستمع إلى محاضرات أحد الدعاة قبل أن يتلقى اتصالًا من شخص يدّعي أنه مساعد للداعية.

وتابع شمس الدين الذي وُلد في عام 1998 "قدّموا ليا مبلغ قدره 500 ألف روبل (ما يعادل نحو 5 آلاف دولار أمريكي) مقابل تنفيذ عملية قتل عشوائية، حيث كانت مهمتي ببساطة قتل المتواجدين في المكان المحدد لي. وأكد: "نصف المبلغ تم تحويله بالفعل إلى حسابي الخاص".

كان فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان، المعروف بـ "داعش خراسان"، أعلن المسؤولية عن الهجوم في موسكو، زاعما أن مقاتليه هاجموا تجمعًا كبيرًا في ضواحي العاصمة الروسية وانسحبوا إلى قواعدهم.